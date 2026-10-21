Компания продолжает поэтапное возвращение работоспособности сервисов после сбоев из-за атак на дата‑центры "Яндекс" сообщил о возобновлении работы своих ключевых цифровых сервисов — среди них "Почта", "Диск", "Телемост", "Документы", "Календарь" и "Трекер".