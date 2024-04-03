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В МВД Татарстана выбрали победителей конкурса «Лучший по профессии» среди подразделений по исполнению административного законодательства

Проведен первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по исполнению административного законодательства территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2024 году».

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