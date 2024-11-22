Американский инвестор Стивен Линч хочет купить «Северный поток-2»

Американский инвестор с опытом заключения сделок в России Стивен П. Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по трубопроводу Nord Stream 2, если он будет выставлен на аукцион в швейцарском процессе банкротства, пишет The Wall Street Journal.