Аргументы недели

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Иноагенты бермудят воду во пруду

Иноагенты бермудят воду во пруду

«Солдат должен быть занят от подъема до подъема». Это вековая мудрость говорит нам о том, что у работящего человека нет времени на всякие глупости.

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