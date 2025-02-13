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Царьград

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В WhatsApp нашли опасное шпионское ПО: оно крадёт данные без ведома пользователей

В WhatsApp нашли опасное шпионское ПО: оно крадёт данные без ведома пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp снова оказался в центре скандала. На этот раз речь идёт о шпионском ПО Graphite, которое заражает устройства без ведома пользователей.

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