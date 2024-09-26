СК: причины смерти детей под Красноярском установят не менее чем через месяц

Точные причины смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края будут установлены не менее чем через месяц, заявили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
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