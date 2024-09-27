Новые высотные регламенты для исторической части города прошли экспертизу

Проект зон охраны прошел экспертизу Региональное ГУ по культурному наследию опубликовало экспертное заключение на Проект объединенной зоны охраны (ПЗО) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии