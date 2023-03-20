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Его злодейская сущность. Пять отрицательных ролей Гэри Олдмана

Его злодейская сущность. Пять отрицательных ролей Гэри Олдмана

Британский актер Гэри Олдман сейчас больше известен как насквозь положительный Сириус Блэк из киносаги о юном волшебнике Гарри Поттере или тучный Уинстон Черчилль в «Темных временах» — за эту роль он, кстати, получил свой единственный «Оскар».

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