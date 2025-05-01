Reuters: Google вложилась в обучение электриков для развития ИИ-инфраструктуры

Технологический гигант Google инвестирует средства в подготовку квалифицированных электриков в США для обеспечения растущих потребностей в инфраструктуре, вызванных бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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