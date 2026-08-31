1 сентября 15 домов останутся без холодной воды на 4 часа в Воронеже

1 сентября с 13:00 до 17:00 не будет холодной воды по следующим адресам: ул. Иркутская, 1, 5, 5к, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27 Ограничение введут из-за замены пожарного гидранта, сообщили в РВК «Воронеж».