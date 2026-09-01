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Дешёвые займы для регионов: с 1 сентября — кредиты под 0,1%

Дешёвые займы для регионов: с 1 сентября — кредиты под 0,1%

С 1 сентября механизм краткосрочных казначейских кредитов станет доступен всем регионам России. Инструмент призван закрывать временные кассовые разрывы — когда расходы нужно исполнить, а доходы ещё не поступили.

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