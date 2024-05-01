Детское любопытство и незатушенный окурок спровоцировали пожары, олененка достали из металлического забора - обзор ЧП.

Клецкий р-нЖителя агрогородка Заостровечье в Клецком районе от огня в собственном жилище спас сосед. Как рассказали в МЧС, о возгорании в доме поблизости накануне днем мужчина узнал от местных жителей и поспешил на помощь.
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