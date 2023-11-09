Власти выступили против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах домов

Правительство РФ высказало свое несогласие с инициативой депутатов Госдумы, которые хотят дать право общему собранию жильцов ограничивать работу магазинов и кафе, торгующих алкоголем, на первых этажах жилых домов.
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