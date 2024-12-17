Торжество в честь праздника Международного дня мигранта проходит каждый год 18 декабря

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net18 декабря 2024 года по всему миру будет отмечаться Международный день мигранта, который подчеркивает значимость взаимосвязи между развитием государств и миграционными процессами.
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