Зачем президент Путин требует от Киева демилитаризованную зону

От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.
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