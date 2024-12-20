Политолог Ухов назвал Путина фигурой исполинских масштабов

Прошедшая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещённая с ежегодной пресс-конференцией, продемонстрировала его глубокую вовлечённость в вопросы социально-экономического развития страны, о чём «ФедералПресс» рассказал политолог Илья Ухов.
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