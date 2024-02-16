Владимира Федосеева наградят Медалью Чайковского

Советский и российский дирижер, народный артист СССР Владимир Федосеев удостоен Медали Чайковского. Маэстро, отмечающий в этом году 50-летие совместной творческой деятельности с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.
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