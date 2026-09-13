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Освежил подушки без химчистки: запах ушел, а наполнитель не превратился в тяжелый мокрый ком

Освежил подушки без химчистки: запах ушел, а наполнитель не превратился в тяжелый мокрый ком

Хотя частая смена наволочки – это вопрос гигиены, она не решает проблему на 100%. Со временем подушки впитывают пот, кожный жир и запахи косметики, проникающие в наполнитель.

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