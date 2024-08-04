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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро о том, кто может остановить «Зенит» после 20:2 в 5 матчах: «Про «Реал» и «Ман Сити» мне нечего сказать. Мы просто играем и делаем это хорошо»

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил ростовчан в 3-м туре Мир РПЛ. В 5 матчах во всех турнирах в этом сезоне команда одержала 5 побед с общим счетом 20:2.

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