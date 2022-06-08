Американский полковник Блэк: США втягивают весь мир в ядерную войну с Россией

Политика Соединенных Штатов негативно влияет на ситуацию в мире. Об этом сообщил американский полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, добавив, что Вашингтон втягивает весь мир в ядерную войну с Россией.