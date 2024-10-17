Сапбордистов предложили штрафовать за катание без спасательных средств

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина обратилась к руководителю МЧС Александру Куренкову с просьбой выразить позицию ведомства относительно возможности введения административной ответственности за использование сапбордов без спасательных средств, передает ТАСС.
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