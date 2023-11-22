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Военное обозрение

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ВСУ опять заявляют об уничтожении «всех» атаковавших объекты Украины БПЛА, умалчивая об ударах по аэродрому в Староконстантинове

ВСУ опять заявляют об уничтожении «всех» атаковавших объекты Украины БПЛА, умалчивая об ударах по аэродрому в Староконстантинове

Сегодня ночью военные объекты на территории Украины подверглись массированной атаке Вооруженных сил Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов.

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