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Полина Миллер: «Несмотря на то, что нас не пускают на международные соревнования, во мне искра очень долго не погаснет. Хочу себя реализовать в спорте»

Чемпионка Европы в беге на 400 м Полина Миллер рассказала о желании реализоваться в спорте.  «Больше всего на свете я хочу посвятить себя спорту, а все остальное уже подстраивается.

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