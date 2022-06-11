Полина Миллер: «Несмотря на то, что нас не пускают на международные соревнования, во мне искра очень долго не погаснет. Хочу себя реализовать в спорте»

Чемпионка Европы в беге на 400 м Полина Миллер рассказала о желании реализоваться в спорте. «Больше всего на свете я хочу посвятить себя спорту, а все остальное уже подстраивается.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии