Политнавигатор Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов? Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор ISRAEL-TV.
Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ
Комментарии
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Николай Герасименко
Интересно, по вашей конспирологической теории Мишустина в Премьеры протащили евреи! Но глядя на результаты эффективной работы руководителя нашего правительства на благо РФ 🇷🇺, какой гешефт имеют те самые евреи?
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1 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
"Во времена крушения структур, в любое время и любых развязках, У смертного одра империй и культур Стоят евреи в траурных повязках". И. Губерман, кстати, тоже еврей. Тут они стравили славян с подобными, т.е., ожидается как минимум один одр. А если повезет, то и 2 одра, если и гейропу подбить, ну это жри, только не давись. ....измы жидов мало волнует, их интерес это золотая корова. Их прородитель сатана им сказал, что они бессмертные, что на золото скупят рай, потом сдадут в аренду смертным.
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1 час.
Николай Герасименко
Почитал статью и разнополярные комменты и почему-то нигде не затронута тема бомбежек и массового уничтожения гражданского населения Газы хваленым ЦАХАЛом. Никто не упомянул израильскую террористическую атаку заминированными пейджерами. Это вообще как оценивать с моральной точки зрения, это нормальные методы ведения боевых действий? Хотя чему удивляться, подобные способы достижения целей использовались и используются их западными хозяевами ещё со времён Второй Мировой войны, Дрезден, Токио, Хиросима и Нагасаки, сегодня Ирак, Ливия, Югославия.
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1 час.
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