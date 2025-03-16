Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

ЭГ

Эльшад Гасанов

"Во времена крушения структур, в любое время и любых развязках, У смертного одра империй и культур Стоят евреи в траурных повязках". И. Губерман, кстати, тоже еврей. Тут они стравили славян с подобными, т.е., ожидается как минимум один одр. А если повезет, то и 2 одра, если и гейропу подбить, ну это жри, только не давись. ....измы жидов мало волнует, их интерес это золотая корова. Их прородитель сатана им сказал, что они бессмертные, что на золото скупят рай, потом сдадут в аренду смертным.