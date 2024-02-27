Домашний плавленный сыр из творога.

Просто и аппетитно!Никаких растительных жиров и вредных консервантов! Приготовить домашнего плавленого сыра можно много, хранится в холодильнике он долго, так что будете наслаждаться бутербродами с натуральным вкуснейшим плавленым сыром не один день.