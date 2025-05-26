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Военный 30-го мотострелкового полка рассказал про трофейную технику ВСУ

Военный 30-го мотострелкового полка рассказал про трофейную технику ВСУ

Российский военнослужащий 30-го мотострелкового полка рассказал «Известиям», как бойцы вывозили и восстанавливали трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую они получили в ходе освобождения Курской области.

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