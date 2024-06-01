Омоложение организма связано с улучшением здоровья сердца Согласно последнему исследованию учёных из Tufts University и University of Washington, улучшение здоровья сердца может оказать положительное влияние на биологическое старение организма и его клеток.
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