Трамп: Орбан является великим лидером, его уважают во всем мире

Фото: Flickr / Gage Skidmore Андрей Пунегов Бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обратил внимание на то, что ему приятно было встретиться с руководителем венгерского правительства Виктором Орбаном, подчеркнув, что считает его «великим лидером».