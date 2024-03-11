Жительница Украины побывала на одном из кладбищ Харькова и поразилась количеству похороненных там солдат.
Харьковчанка спустя год сняла новое видео с могилами военных ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
До сих пор от небратьев не слышно вопроса о том,- во что втравила их бандеровская бредь! Страдают типа молча!
Ответить
15 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Пока все они не начнут вслух выражать свое отношение к ужасным событиям в "стране 404", бойня на уничтожение славян, с обеих сторон, так и будет продолжаться. На радость всем врагам-евреям Америки, Израиля и Европы, которые в тысяча первый раз сумели натравить славян, брат на брата...
Ответить
13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да не так уж и много, судя по фотографии, да и плотность заселения небольшая. Я ожидал, что будут вертикально хоронить для экономии земли.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии