Харьковчанка спустя год сняла новое видео с могилами военных ВСУ

vagas Karlito До сих пор от небратьев не слышно вопроса о том,- во что втравила их бандеровская бредь! Страдают типа молча!

ВУ Владимир Уфимцев Пока все они не начнут вслух выражать свое отношение к ужасным событиям в "стране 404", бойня на уничтожение славян, с обеих сторон, так и будет продолжаться. На радость всем врагам-евреям Америки, Израиля и Европы, которые в тысяча первый раз сумели натравить славян, брат на брата...