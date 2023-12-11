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После гибели подростка на улице Корнея Чуковского полицейские возбудили уголовное дело

На учётах в ПНД мальчик не состоял, был жизнерадостным и никогда не думал свести счёты с жизнью. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьей 110 УК РФ («Доведение до самоубийство») после гибели 13-летнего школьника на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе Петербурга.

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