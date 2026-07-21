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Царьград

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Стубб и Штайнмайер предложили новый мирный процесс для Ближнего Востока

Стубб и Штайнмайер предложили новый мирный процесс для Ближнего Востока

Президент Финляндии Александр Стубб и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложили запустить новый мирный процесс на Ближнем Востоке, основываясь на опыте Хельсинкского процесса, для преодоления конфликтов и продвижения регионального диалога.

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