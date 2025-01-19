Москва и Пекин будут бороться с подделками под российские продукты в Китае

Надзорные органы китайской провинции Ляонин вместе с Россией будут бороться с подделками под российскую продукцию в КНР, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Шэньяне в Китае.
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