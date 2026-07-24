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Журнал «Профиль»

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За день российские силы ПВО сбили 210 украинских БПЛА

Беспилотники самолетного типа были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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