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Царьград

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Платёжка как индульгенция для ЖКХ: Схема обмана вскрыта — пора вернуть своё

Платёжка как индульгенция для ЖКХ: Схема обмана вскрыта — пора вернуть своё

Платёжка стала индульгенцией для ЖКХ, а платим за это мы с вами. Схема обмана вскрыта. Да не одна, а целых пять! Как вернуть свои деньги?Каждый месяц мы оплачиваем квитанции, сокрушаясь от огромных сумм, а потом дальше живём свою жизнь.

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