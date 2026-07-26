Платёжка как индульгенция для ЖКХ: Схема обмана вскрыта — пора вернуть своё

Платёжка стала индульгенцией для ЖКХ, а платим за это мы с вами. Схема обмана вскрыта. Да не одна, а целых пять! Как вернуть свои деньги?Каждый месяц мы оплачиваем квитанции, сокрушаясь от огромных сумм, а потом дальше живём свою жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии