В Британии обозначили условие для прекращения ударов по России западным оружием

Удары по России прекратятся только тогда, когда она выведет войска с ряда территорий. Так считает Дэвид КэмеронМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил на брифинге, где присутствовали иностранные журналисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии