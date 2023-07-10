Faktologia.com – Основано на фактах

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    У рабочего национальность есть? Не удивлюсь, что ещё и нелегал!Депутата думы ХМА...
  • Сергей Сергей
    ЛянтореВ ХМАО жители про...
  • Сергей Сергей
    Жил в Ляньое. Улиц не было. Одни кварталы А тут как в городах на материке😺В ХМАО жители про...

Губернатор ХМАО Комарова не стала комментировать ситуацию со срывом планов строительства школ

Губернатор ХМАО Комарова не стала комментировать ситуацию со срывом планов строительства школ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время своего прямого эфира не стала лично отвечать на недовольство жительницы, которая напомнила властям о том, что в регионе массово срываются проекты по строительству школ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх