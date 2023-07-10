Губернатор ХМАО Комарова не стала комментировать ситуацию со срывом планов строительства школ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время своего прямого эфира не стала лично отвечать на недовольство жительницы, которая напомнила властям о том, что в регионе массово срываются проекты по строительству школ.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время своего прямого эфира не стала лично отвечать на недовольство жительницы, которая напомнила властям о том, что в регионе массово срываются проекты по строительству школ.
Свежие комментарии