Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Воробьев: спасатели приступили к разбору зрительного зала в «Крокусе»

Воробьев: спасатели приступили к разбору зрительного зала в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу по уточнению списков пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья.

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