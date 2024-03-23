Воробьев: спасатели приступили к разбору зрительного зала в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу по уточнению списков пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии