‼Вот такие письма, якобы для оплаты штрафа через Госуслуги, начали получать люди. Уже понятно, что это работа мошенников.
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‼Вот такие письма, якобы для оплаты штрафа через Госуслуги, начали получать люди. Уже понятно, что это работа мошенников.