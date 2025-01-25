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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
‼Вот такие письма, якобы для оплаты штрафа через Госуслуги, начали получать люди

‼Вот такие письма, якобы для оплаты штрафа через Госуслуги, начали получать люди. Уже понятно, что это работа мошенников.

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