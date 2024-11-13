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Закон и Порядок

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"Называла народ тупым и безразличным": Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Буяновой

"Называла народ тупым и безразличным": Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Буяновой

Фото: Belkin Sergey/Globallookpress Яна Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Надежды Буяновой, которой дали пять с половиной лет колонии после насмехательств над сыном героя СВО: "Называла народ тупым и безразличным".

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Комментарии
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света челюбеева
Вот именно.
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13 час.
Александр Рожков
А уничтожавшим военные училища ничего?
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12 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Вспомнил?  А где же ты раньше был?
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5 час.

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