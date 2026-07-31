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Ивановские новости

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В Ивановской области мужчина обвиняется в убийстве бывшего возлюбленного матери

В Ивановской области мужчина обвиняется в убийстве бывшего возлюбленного матери

Мужчина избил бывшего возлюбленного своей матери, потерпевший скончался от травм на следующий день.Следственный отдел по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области расследует уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя.

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