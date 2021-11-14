В Приморском крае сотрудники ВАИ ВВО провели комплекс мероприятий в рамках акции «Осторожно, дети!»

В Приморском крае сотрудники ВАИ ВВО провели комплекс мероприятий в рамках акции «Осторожно, дети!»

Особое внимание было уделено учебным занятиям со школьниками и их родителями в общеобразовательных учреждениях по вопросам поведения на дорогах у оживленных улиц и магистралей.

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