БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бумажный тигр: 4 истребителя НАТО тупо наблюдали, как неизвестная ракета летит на Польшу

Бумажный тигр: 4 истребителя НАТО тупо наблюдали, как неизвестная ракета летит на Польшу

Атаки ВС России на Киев, Львов и Одессу приводят в чувство генералов альянса Константин Ольшанский Фото: Марина Лысцева/ТАСС Ночной инцидент в Люблинском воеводстве Польши, где вблизи поселка Тарнава-Колония взорвалась крылатая ракета Х-101, спровоцировал очередную волну истерии в европейских СМИ и политических кулуарах.

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