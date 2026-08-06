Атаки ВС России на Киев, Львов и Одессу приводят в чувство генералов альянса Константин Ольшанский Фото: Марина Лысцева/ТАСС Ночной инцидент в Люблинском воеводстве Польши, где вблизи поселка Тарнава-Колония взорвалась крылатая ракета Х-101, спровоцировал очередную волну истерии в европейских СМИ и политических кулуарах.