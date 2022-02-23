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Стивен Эй Смит: «Стеф Карри, а не Леброн Джеймс, является лицом НБА»

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что лицом НБА сейчас является Стефен Карри («Голден Стэйт»), а не Леброн Джеймс («Лейкерс»).

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