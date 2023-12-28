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Артета о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» доминировал 100 минут. Игроки приложили огромные усилия, но результат разочаровывает»

Артета о 0:2 от «Вест Хэма»: «Арсенал» доминировал 100 минут. Игроки приложили огромные усилия, но результат разочаровывает»

«Канониры» потерпели поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ.  О решении судей засчитать первый гол «Я не видел [вышел ли мяч за лицевую].

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