Краткий ликбез по американской политике

СК

Сергей Ковалев

и все цветочки одного поля. ибо над всей этим потоком сознательного (или беЗсознательного?) нависает бытие, обусловленное тропой кукловодов,доминирующих над, под и везде. более того, открыто стремящихся в "новый дивный мiр", создаваемый ими как пирамиду с вершиной-паразитарием. и? нахрена им такое много образие?.. ответ очевиден, - не для себя любимых множат беЗсознательность в массах, всё для пипла, всё в народ. жрите демократию! играйте в игры! а до дела вас никто не допустит... см. вся эта возня до уровня президента малозначима на фоне несамостоятельности собственно института президента. иными словами, не верь глазам своим, ибо всё видимое значения не имеет, а имеет значение невидимое, - все скрытые от глаз толпы сборища и собрания опять же представителей кукловодов. самим же кукловодам достаточно периодически на лавочке в парке встречаться для сверки часов...