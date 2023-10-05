Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А сколько  до этого украли в Роснано?Финансовая дыра п...
  • Владимир Алтайцев
    Сколько  бы  комментаторы  ни метали  молнии и копья в рыжую сволочь, надо бы  помнить, кто его поставил  на все  пос...Финансовая дыра п...
  • ВераВерная
    Вообще-то "лайки" или "дизлайки" ставятся комментарию, а не событию."А может - насиль...

Краткий ликбез по американской политике

Краткий ликбез по американской политике

Вчера в связи с текущими событиями в очередной раз возник вопрос о том, что из себя представляют политические партии в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
и все цветочки одного поля. ибо над всей этим потоком сознательного (или беЗсознательного?) нависает  бытие, обусловленное тропой кукловодов,доминирующих над, под и везде. более того, открыто стремящихся в &quot;новый дивный мiр&quot;, создаваемый ими как пирамиду с вершиной-паразитарием. и? нахрена им такое много образие?.. ответ очевиден, - не для себя любимых множат беЗсознательность в массах, всё для пипла, всё в народ. жрите демократию! играйте в игры! а до дела вас никто не допустит... см. вся эта возня до уровня президента малозначима на фоне несамостоятельности собственно института президента. иными словами, не верь глазам своим, ибо всё видимое значения не имеет, а имеет значение невидимое, - все скрытые от глаз толпы сборища и собрания опять же представителей кукловодов. самим же кукловодам достаточно периодически на лавочке в парке встречаться для сверки часов...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх