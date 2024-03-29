В бундестаге подняли вопрос о поставке Киеву Taurus после прослушки генералов

Группа членов бундестага от партии BSW обратилась к немецкому правительству с вопросом о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Taurus на фоне обнародования разговора высокопоставленных генералов.
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