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Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети.

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Комментарии
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Eduard
Именно!
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