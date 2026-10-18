Администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупку российского газа. Об этом 18 октября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
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