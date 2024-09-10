Что принципиально важно понимать по поводу налёта дронов

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Да и перед кураторами надо отчитываться "положительно", типа, мочим как хотим. Пока все всё хавают, кураторы хотя бы делают вид, что хавают. Единственный странный момент во всей этой эпопее, почему до сих пор не жахнули по "знаковым местам" типа Генштаба, СБУ и офису наркопюрера. После атаки на Кремль имеем полное право.