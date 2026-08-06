«Не кормить их в школе – расизм»: Ахмедова вступилась за детей мигрантов

Предложение депутата Мосгордумы от ЛДПР Марии Воропаевой исключить детей иностранных граждан из федеральной программы бесплатного горячего питания в школах прокомментировала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.
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