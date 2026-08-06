НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

«Не кормить их в школе – расизм»: Ахмедова вступилась за детей мигрантов

«Не кормить их в школе – расизм»: Ахмедова вступилась за детей мигрантов

Предложение депутата Мосгордумы от ЛДПР Марии Воропаевой исключить детей иностранных граждан из федеральной программы бесплатного горячего питания в школах прокомментировала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии